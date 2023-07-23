Эракович приехал в Санкт-Петербург для медосмотра в «Зените»

Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович приехал в Санкт-Петербург для завершения перехода в «Зенит».

По информации издания «Спорт-Экспресс», в ближайшее время 22-летний футболист пройдёт медицинский осмотр, после чего действующий чемпион России заключит с сербом долгосрочный контракт. Ранее сообщалось, что за переход Эраковича «сине-бело-голубые» заплатят семь миллионов евро. Контракт Страхиньи будет рассчитан на три года с опцией продления ещё на сезон.

Напомним, что «Зенит» перехватил сербского защитника у «Спартака». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока сборной Сербии в девять миллионов евро.