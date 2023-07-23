Нагорных высказался о восстановлении Магкеева

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о реабилитации защитника «железнодорожников» Станислава Магкеева.

«Всё в порядке, восстановление идет по плану. Сама травма подразумевает восстановление около восьми месяцев. Желаем ему, чтобы оно было быстрее, чем прогнозируется», — заявил работник московского клуба, чьи слова приводит «РИА Новости». По словам функционера, Магкеев находится в Сербии и вернётся в Россию уже в самое ближайшее время. Сообщается, что восстановление продолжится в «Локомотиве», обладающем всем необходимым для реабилитации игрока.

Напомним, что в прошлом сезоне Магкеев провёл в футболке «Локомотива» 26 матчей и не совершил результативных действий. В мае 2023 года 24-летний игрок получил второй разрыв крестообразных связок.