Мохамед Конате прокомментировал свою травму после поражения от «Крыльев Советов»

Форвард грозненского «Ахмата» Мохамед Конате прокомментировал повреждение, полученное в первом матче сезона Премьер-лиги против «Крыльев Советов».

«Упал на руку, немного больно. Ещё чувствую спазм в ноге, но все нормально. Был сильный удар, все будет нормально — один день отдохну и будем работать дальше», — рассказал буркинийский нападающий, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что «Ахмат» начал новый розыгрыш чемпионата России с домашнего поражения во встрече против «Крыльев Советов» со счётом 1:2. Единственным мячом в составе подопечных Сергея Ташуева отметился Гамид Агаларов.