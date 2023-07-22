Мохамед Конате прокомментировал поражение от «Крыльев Советов»

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате прокомментировал поражение от самарских «Крыльев Советов» в первом туре РПЛ.

«Сделали всё, как на тренировке, но получилось неудачно в итоге. Увы, так бывает. Мы были должны забивать. Первый пропущенный гол дался очень тяжело, потому что мы не ожидали его на контратаке», — рассказал буркинийский нападающий в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Сергея Ташуева неудачно начали очередной розыгрыш Российской премьер-лиги, уступив «Крыльям Советов» в домашнем поединке со счётом 1:2. Прошлую кампанию «Ахмат» завершил на пятом месте в турнирной таблице.