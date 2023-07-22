Ташуев: «В раздевалке состоялся серьёзный разговор»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев признал свою ошибку в матче стартового тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (1:2).

- Мы понадеялись на ребят, что они понимают, но не все поняли, а мы не среагировали сразу, - заявил наставник в эфире «Матч ТВ».

Также Сергей Ташуев заявил, что удачное начало матча могло отрицательно сказаться на концентрации команды, хотя на установке он просил футболистов максимально надежно сыграть в обороне.

- В раздевалке состоялся серьезный разговор, - отметил тренер, добавив, что игрокам нужно более серьезно относиться к своим действиям на поле.

В прошлом сезоне «Ахмат» до последнего боролся за попадание в призовую тройку. Его соперник же с трудом сохранил место в элите.