В заключительном субботнем матче первого тура Премьер-лиги «Ахмат» принимал «Крылья Советов» и смог поразить ворота противника лишь в компенсированное время поединка, когда Гамид Агаларов реализовал пенальти. А вот соперник сыграл в атаке лучше, чаще бил в створ ворот, а главное - забивал. На 13-й минуте Бенжамин Гарре прорвался к воротам мимо трех противников и прицельно пробил. Ближе к финальному свистку не менее эффектно обводил соперников и Сергей Бабкин, после чего метко послал мяч в цель метров с семи.

Лучшие фрагменты этого противостояния собраны в одном ролике.