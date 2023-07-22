«Краснодар», вероятно, сразу отклонил предложение «Аякса» по Сперцяну

Лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян всерьёз заинтересовал голландский «Аякс», и в стан «быков» поступило предложение по игроку на сумму примерно в восемь миллионов евро.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в «Краснодаре» сразу ответили отказом по двум причинам: в клубе недовольны как предложенной суммой за талантливого футболиста, так и временем запроса, ведь «быки» уже начали проводить официальные матчи в новом сезоне.

Напомним, что Transfermarkt считает, что 23-летний хавбек стоит порядка 12 миллионов евро. В прошлом сезоне Сперцян провел 41 матч за клуб, отметившись 14 голами и отдал столько же результативных передач.