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Мартынович: «Обидно пропускать на последних минутах, мы могли рассчитывать на большее» эксклюзив

22 Июля 2023 • 22:21 Комментировать
Локомотив Москва
2:2
Рубин
окончен

Защитник «Рубина» Александр Мартынович в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:2) в первом туре РПЛ.

- Как вы оцените результат встречи с «Локомотивом»? Ваша команда выигрывала, но не удержала победу, с другой стороны взяли очки в матче с сильным соперником.

- Всегда обидно пропускать на последних минутах. По тому, как складывалась игра, мы могли рассчитывать на большее, поэтому с учетом того, что пропустили на последних минутах, можно сказать, что мы потеряли два очка, а не приобрели одно. В любом случае «Локомотив» - это хорошая команда. Весну «железнодорожники» провели очень здорово. Думаю, их можно назвать претендентами на медали.

- А на что «Рубин» может рассчитывать в этом сезоне?

- У нас еще команда сыгрывается. Наши новички присоединились к нам не так давно, поэтому нам есть куда расти. А по поводу задач и куда двигаться, будем смотреть от игры к игре.

- В чем секрет успеха Рашида Рахимова? Ваша команда под его руководством не проигрывает.

- Это у него надо спросить.

- А что он поменял, что команда так заиграла?

- Он добавил нам уверенности. Сделал акцент на том, где нам надо прибавить, а где упростить игру. Поэтому результат стал лучше. В любом случае еще рано о чем-то судить, потому что сезон только начался.

- Как оцениваете свои физические кондиции?

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- Хочется, чтобы со временем они улучшились. За счет игр начнем их набирать. Матчей много. Промежуток между чемпионатами был небольшой, поэтому подготовка форсировалась. Но от игры к игре все будут прибавлять в физических кондициях.

- Вам озвучили задачи на сезон?

- Пока наша задача – показывать хороший, агрессивный футбол. Готовимся к каждому конкретному матчу.

Елена Григорьевская

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