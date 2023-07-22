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Червиченко опасается, что Малком начнёт валять дурака в «Зените»

22 Июля 2023 • 22:05 Комментировать
Пари НН
0:2
Зенит
окончен

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему потенциального ухода форварда «Зенита» Малкома.

- Он все равно играть здесь не будет, а будет валять дурака, - заявил Червиченко Rusfootball.

Экс-президент «красно-белых» уверен, что лидера «Зенита» нужно отпустить в «Аль-Хиляль», так как в противном случае он все равно не будет приносить пользу для команды. Тем более что Червиченко отметил силу «Зенита» на фоне крепкого «Пари НН» даже без Малкома, который провел всю игру на скамейке запасных.

Напомним, что «Аль-Хиляль» может заплатить около 60 млн евро за лидера «Зенита».  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Червиченко Малком Филипе
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