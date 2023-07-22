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Пенальти на финише не помог «Ахмату»: голы Гарре и Бабкина на дриблинге принесли «Крыльям Советов» победу в Грозном

22 Июля 2023 • 22:04 Комментировать
Ахмат
1:2
Крылья Советов
окончен

Одной из пар первого тура чемпионата России стало противостояние «Ахмата» и «Крыльев Советов».

Протокол игры  
Ахмат1:2Крылья Советов
  13'Гарре Бенжамин (0:1)
  85'Бабкин Сергей (0:2)
(1:2) Агаларов Гамид90'  
Шелия ГиоргиТодорович ДаркоСемёнов АндрейБыстров МаратЧеликович Ясмин  67'Камилов Владислав  54'Диванович Заим 90' (Якуев Магомед ( 90') Бериша Бернард 90' (Волков Владислав II ( 90') Ильин Владимир 60' (Агаларов Гамид ( 60') Олейников ИванКонате Мохамед II
Запасные: Уциев РизванТимофеев АртёмТашаев РизванМацуев МинкаилАхмедов МикаилОпарин Михаил
Овсянников БогданБейл ГленнЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрГоршков ЮрийГарре БенжаминКостанца Фернандо  71' 77' (Бабкин Сергей ( 77') Иванисеня Дмитрий 46' (Рассказов Николай ( 46') Ежов Роман  58' 88' (Барач Матео ( 88') Цыпченко Дмитрий 23' (Рахманович Амер ( 23') Карпицкий Егор 46' (Витюгов Максим ( 46')
Запасные: Фролов ЕвгенийСалтыков НикитаЛомаев ИванХубулов Владимир
22 июля. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

Самарская и грозненская команды в целом имели репутацию середняков, но в прошлом сезоне они пошли разными путями. Если «Ахмат» занял пятое место и попал в эфемерную еврокубковую зону, то «Крылья Советов» до последнего не могли гарантировать себе отсутствие стыков. И победа в последнем туре над московским «Спартаком» в свете этого принесла большую радость волжанам.

Понятно, что в нынешнем сезоне «Ахмату» будет чрезвычайно трудно улучшить своё достижение образца предыдущего чемпионата. Кроме того, есть ещё и такой фактор, что удержаться на какой-то позиции бывает труднее, чем достичь её в первый раз. Ну а в «Крыльях Советов» явно надеются на стабилизацию результатов после своих невнятных выступлений недавнего прошлого.

Первый тайм

Долго ждать открытия счёта зрителям не пришлось. «Ахматовцы» не нашли способа нейтрализовать технику Бенхамина Гарре. Дважды в первую четверть часа он внедрялся на дриблинге в пространство перед вратарской площадью грозненцев. И если в первом случае его низовой удар перевёл на угловой Шелия, хотя, возможно, мяч шёл в штангу, то во второй ситуации никто и ничто не помешало Гарре вонзить мяч вовнутрь створа (0:1).

«Ахмату» при этом не хватало огонька, чтобы искрить и острить в атаке. Удары по воротам от хозяев были, но либо неточные, либо заблокированные. «Крылья» же играли по счёту и в районе получаса игры могли удвоить своё преимущество в счёте. Это Карпицкий подобрал отскок в районе одиннадцатиметровой отметки и пробил по газону правее створа. Также недорабатывала оборона «Ахмата» в компенсированное время. В одной из контратак волжане затянули с ударом и дождались офсайда, а в другой Шелия отбил попытку Рахмановича

Второй тайм

Разговор в раздевалке с Игорем Осинькиным повлиял на самарскую команду позитивно. В том плане, что она прибрала мяч под свой контроль и заиграла первым номером. Это продолжалось минут пятнадцать, после чего инициатива вновь перешла к грозненцам. Игра была достаточно вязкой, не предрасполагавшей к интересным моментам. Как говорится, она разбилась на эпизоды. Один из таких эпизодов – медицинская помощь Костанце. Он, как и Цыпченко ещё в первом тайме, был заменён у гостей из-за травмы.

Выдержав короткий отрезок с несколькими ударами «Ахмата», визитёры на 85-й минуте, казалось, сняли все вопросы о победителе матча. Свежий Бабкин, вышедший на замену, ворвался в штрафную хозяев, протиснулся между Челиковичем и Дивановичем, убрал Тодоровича и оформил счёт 0:2. Гол Бабкина оказался похож на гол Гарре, ведь оба они были забиты после дриблинга с обыгрышами.

В добавленное время Евгеньев зачем-то коснулся мяча рукой в своей штрафной после подачи, и Карасёв назначил пенальти после ВАРа. Агаларов с одиннадцатиметровой отметки чётко положил мяч в левый нижний угол, и Овсянникову не помогло то, что он угадал направление удара (1:2). Однако вытащить эту встречу «Ахмату» не удалось. Грозненский клуб потерпел домашнее поражение, но это только начало сезона, впереди будет ещё много всякого разного.

Кирилл Иванцов

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Крылья Советов Чемпионат России РПЛ Ахмат
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