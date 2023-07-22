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«Пачука» способ отпустить Чавеса в московское «Динамо»

22 Июля 2023 • 21:52 Комментировать

Футбольный клуб «Пачука» выступил с заявлением относительно будущего полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса. Руководство «Пачуки» заявляет о том, что правила ФИФА запрещают ей вести переговоры с российскими клубами, по этой причине трансфер футболиста состоится по другой схеме. Чавес выкупит свой контракт и получит статус свободного агента, после чего получит право подписать соглашение с другим клубом, в данном случае с московским «Динамо».

Луис Чавес - 27-летний опорный полузащитник, его трансферная стоимость оценивается в 8 млн евро. Отметим, что именно центр поля провалился у «Динамо» в стартовом матче сезона против «Краснодара» (1:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Пачука трансферы футбола - лето 2023 Луис Чавес
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