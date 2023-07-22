«Пачука» способ отпустить Чавеса в московское «Динамо»

Футбольный клуб «Пачука» выступил с заявлением относительно будущего полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса. Руководство «Пачуки» заявляет о том, что правила ФИФА запрещают ей вести переговоры с российскими клубами, по этой причине трансфер футболиста состоится по другой схеме. Чавес выкупит свой контракт и получит статус свободного агента, после чего получит право подписать соглашение с другим клубом, в данном случае с московским «Динамо».

Луис Чавес - 27-летний опорный полузащитник, его трансферная стоимость оценивается в 8 млн евро. Отметим, что именно центр поля провалился у «Динамо» в стартовом матче сезона против «Краснодара» (1:3).