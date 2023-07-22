Тикнизян: «У меня не было отпуска»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отметил, что находится в хорошей форме по необычной причине.

- Начал чемпионат с забитого гола? Я его не заканчивал. У меня не было отпуска из-за игр за сборную, - приводит слова футболиста сборной Армении «РБ Спорт».

Тикнизян отметил, что календарь матчей позволил ему оставаться в тонусе. Что касается командных действий, защитник отметил, что глупые потери мяча привели к тому, что партнерам пришлось тратить много сил на отбор мяча. Это главная причина того, что «Локомотив» не смог обыграть «Рубин» (2:2) в стартовом туре Премьер-лиги. Помимо Тикнизяна за «железнодорожников» отличился Вильсон Изидор.