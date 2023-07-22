Леонченко: «Рассчитывали порадовать болельщиков и себя, но не сложилось у нас»

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко оценил ничейный результат с «Рубином» в первом туре Премьер-лиги.

- Дважды отыгрывались — в итоге взяли очко. Конечно, рассчитывали порадовать болельщиков и себя, но не сложилось у нас, - заявил репортерам Леонченко.

Напомним, что казанцы только-только вернулись в Премьер-лигу и вели в счете на протяжении большей части поединка, тем не менее, гол Вильсона Изидора в концовке отобрал у них победу - 2:2. Первый гол «Локомотива» на счету Наира Тикнизяна.

В следующих турах Премьер-лиги до первого перерыва «Локомотиву» предстоит сыграть против «Факела», ЦСКА, «Крыльев Советов», «Краснодара», «Сочи» и «Балтики».