«Крылья Советов» выиграли первый тайм стартового для себя матча в Премьер-лиге против «Ахмата». Самарцы ведут со счётом 1:0 благодаря результативной атаке на 13-й минуте противостояния. Бенжамин Гарре получил мяч в районе правого угла штрафной, обвёл одного защитника, второго, а затем и третьего, после чего метров с 10 пробил в дальнюю верхнюю часть ворот.

Этот голевой рейд Гарре наверняка будет претендовать на звание лучшего гола первого тура. А как это было, смотрите в видеообзоре. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.