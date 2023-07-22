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Чудо-гол Гарре в ворота «Ахмата» - видео видео

22 Июля 2023 • 21:18 Комментировать
Ахмат
1:2
Крылья Советов
1 4.50 X 3.50 2 1.83
2-й тайм

«Крылья Советов» выиграли первый тайм стартового для себя матча в Премьер-лиге против «Ахмата». Самарцы ведут со счётом 1:0 благодаря результативной атаке на 13-й минуте противостояния. Бенжамин Гарре получил мяч в районе правого угла штрафной, обвёл одного защитника, второго, а затем и третьего, после чего метров с 10 пробил в дальнюю верхнюю часть ворот.

Этот голевой рейд Гарре наверняка будет претендовать на звание лучшего гола первого тура. А как это было, смотрите в видеообзоре. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Бенжамин Гарре Ахмат
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АХМАТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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