Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничейный результат в матче «Локомотива» и «Рубина».

- Могли предположить, что матч завершится с таким счётом?

- Я предполагал, что хозяева заберут победу, так как во второй части прошлого сезона команда показывала добротный смотрибельный футбол и хороший результат. Я думал, что это продолжится, а клуб добьётся победы. При этом «Рубин», только вернувшийся в РПЛ, я бы назвал хорошей командой с чувством игрового ритма. Казанцы осилили скорости высшего дивизиона. Да, «Локо» имел игровое и территориальное преимущество, но в целом моменты команде Галактионова пока создавать тяжеловато. В целом «Рубин» показался мне интересным коллективом с содержательной игрой.

- С чем вы связываете проблемы «Локо» в реализации?

- Пока команда находится не в самой оптимальной физической форме. К тому же на безоблачном фоне играть проще, а с нависающей ответственностью бороться сложнее. В моменты таких серьёзных баталий особенно тяжело справляться с внутренним и внешним давлением.

- В целом вы с оптимизмом смотрите на будущее «железнодорожников»?

- Надеюсь, команда вернётся на свои победные рельсы. В целом, я примерно понимаю, куда коллектив планирует двигаться дальше. Сейчас для Галактионова укрепление линии обороны - это первоочередная задача.

Матч первого тура РПЛ «Локомотив» - «Рубин» завершился со счетом 2:2. Во втором туре чемпионата России «железнодорожники» встретятся с «Факелом» (30 июля).