Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Надеюсь, «Локомотив» вернётся на свои победные рельсы» эксклюзив

22 Июля 2023 • 21:05 Комментировать
Локомотив Москва
2:2
Рубин
окончен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничейный результат в матче «Локомотива» и «Рубина».

- Могли предположить, что матч завершится с таким счётом?

- Я предполагал, что хозяева заберут победу, так как во второй части прошлого сезона команда показывала добротный смотрибельный футбол и хороший результат. Я думал, что это продолжится, а клуб добьётся победы. При этом «Рубин», только вернувшийся в РПЛ, я бы назвал хорошей командой с чувством игрового ритма. Казанцы осилили скорости высшего дивизиона. Да, «Локо» имел игровое и территориальное преимущество, но в целом моменты команде Галактионова пока создавать тяжеловато. В целом «Рубин» показался мне интересным коллективом с содержательной игрой.

- С чем вы связываете проблемы «Локо» в реализации?

- Пока команда находится не в самой оптимальной физической форме. К тому же на безоблачном фоне играть проще, а с нависающей ответственностью бороться сложнее. В моменты таких серьёзных баталий особенно тяжело справляться с внутренним и внешним давлением.

- В целом вы с оптимизмом смотрите на будущее «железнодорожников»?

- Надеюсь, команда вернётся на свои победные рельсы. В целом, я примерно понимаю, куда коллектив планирует двигаться дальше. Сейчас для Галактионова укрепление линии обороны - это первоочередная задача.

Матч первого тура РПЛ «Локомотив» - «Рубин» завершился со счетом 2:2. Во втором туре чемпионата России «железнодорожники» встретятся с «Факелом» (30 июля).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Борис Игнатьев Михаил Галактионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Зенит Зенит
0
2
7.20 5.00 1.42
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Рубин Рубин
2
2
1.75 4.00 4.60
Видео
107 мин
Ахмат Ахмат
Крылья Советов Крылья Советов
0
2
1.75 4.00 4.60
Видео
23.07.23 в 17:30
Спартак Москва Спартак Москва
Оренбург Оренбург
1.50 4.70 6.20
Видео
23.07.23 в 20:00
Ростов Ростов
Факел Факел
1.67 3.95 5.20
Видео
23.07.23 в 20:00
Сочи Сочи
Балтика Балтика
1.67 4.10 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Июля
21:57 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» забили ещё один эффектный гол в Грозном
21:52 · Россия. Премьер-лига
«Пачука» способ отпустить Чавеса в московское «Динамо»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «У меня не было отпуска»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Леонченко: «Рассчитывали порадовать болельщиков и себя, но не сложилось у нас»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Чудо-гол Гарре в ворота «Ахмата» - видео видео
20:57 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Информация про «Вольфсбург» — это слухи»
20:51 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» заявили, что хотят вернуться в топ России
20:35 · Россия. Премьер-лига
Смородская раскритиковала игру «Локомотива»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Чанов — о третьем голе «Краснодара в ворота «Динамо»: «Вина лежит на защитнике»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Гарре забил изумительный гол в ворота «Ахмата»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Гранат объяснил, при каких обстоятельствах в РПЛ вернётся интрига
19:54 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Есть определённые трудности, но не критичные»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Осинькин поделился опасениями перед стартом сезона
19:43 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Рубина» Даку: «У нас молодая команда, которая может бежать целый день»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Даку в дебютном матче за «Рубин» признан лучшим игроком встречи с «Локомотивом»
Все новости
Рекомендуем