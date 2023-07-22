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Тикнизян: «Информация про «Вольфсбург» — это слухи»

22 Июля 2023 • 20:57 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
30.07 17:30

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном переезде в Европу в летнее трансферное окно.

«Я и Европа? Я сейчас в «Локомотиве». Информация про «Вольфсбург» — это слухи. Когда будет конкретика, тогда и поговорим», — приводит слова Тикнизяна «Чемпионат».

В первом туре Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2). Тикнизян провел на поле все 90 минут и отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего армянского игрока заинтересованы немецкий «Вольфсбург» и испанская «Валенсия».

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 2,5 млн евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вольфсбург Наир Тикнизян трансферы футбола - лето 2023
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