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Гуренко: «Рубин» сыграл очень качественно и практически ничего не дал сделать «Локомотиву» эксклюзив

22 Июля 2023 • 20:57 Комментировать
Локомотив Москва
2:2
Рубин
окончен

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче с «Рубином» (2:2) в первом туре РПЛ.

- Как оцените результат матча?

- Понятно, что «Локомотив» рассчитывал на победу, но «Рубин» - непростая команда. У Рашида Рахимова все команды непростые для соперников, что они и показали. Гости хорошо убегали в атаку и были ближе к победе.

- Результат закономерный? Казалось, «Рубин» переигрывал «Локомотив», вел в счете весь матч.

- Я думаю, что все большего ждали от «Локомотива». А так что есть, то есть.

- Какие перспективы у «Рубина» в чемпионате, если учитывать то, что мы сегодня увидели?

- Казанцы сыграли очень организованно, переиграли соперника в центре поля. Они действовали компактно, много было отборов и быстрых атак. Перспективы хорошие.

- Как быстрый гол повлиял на игру?

- В этом моменте «Рубин» хорошо сыграл. Он знал, что делать и использовал слабые стороны «Локомотива» - это медленные центральные защитники. Крайние защитники «железнодорожников» постоянно подключались, поэтому образовывались пространства, где хорошо себя проявляли футболисты «Рубина».

- Команды создали много моментов. Это было ожидаемо для вас?

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- Не сказал бы. «Рубину» просто не хватило исполнительского мастерства в атаке, чтобы все эти моменты воплотить в голы.

- Какие-то изменения в игре «Локомотива» по сравнению с прошлым сезоном увидели?

- «Железнодорожники» так же гнули свою линию, пытались, но «Рубин» сыграл качественно и практически ничего не позволил сделать сопернику.

- Что понравилось в игре «Локомотива»?

- Он сыграл в свою силу.

- То есть, ничья с «Рубином» - это его уровень на данный момент?

- Ну, как есть, так есть.

- Как оцениваете физические кондиции игроков «Локомотива»?

- Ребята будут набирать по ходу сезона, но «Рубин» показал себя лучше подготовленным функционально.

- Сегодня уже был неожиданный результат, когда ЦСКА уступил «Уралу». Ожидаете интересный сезон?

- Я бы не сказал, что это неожиданность. Первые туры всегда такие. Все зависит от подготовки. Натренировать команду за месяц очень сложно. Кто-то играет на фоне усталости. Нужно хотя бы полтора месяца, чтобы что-то сделать. Первые выводы можно будет делать в конце августа – начале сентября. Тогда станет понятно, кто чего стоит.

Елена Григорьевская

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