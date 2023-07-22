В «Рубине» заявили, что хотят вернуться в топ России

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне.

«Цель? Показать, что мы вернулись с серьезными намерениями. Не буду озвучивать конкретные цели, но о борьбе только за сохранение места речи не идет. У нас есть глобальная задача — вернуться в топ России», — передает слова Айбатова «Матч ТВ».

В первом туре чемпионата России «Рубин» в гостях отобрал очки у «Локомотива». Матч завершился ничьей 2:2.

Следующим соперником казанского клуба в РПЛ станет «Оренбург». Поединок второго тура пройдет 30 июля, начало игры запланировано на 15:00 по мск.