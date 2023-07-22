Смородская раскритиковала игру «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от игры «железнодорожников» в матче против «Рубина». Встреча первого тура чемпионата России завершилась со счетом 2:2.

«Не понравилась игра абсолютно, нет цельности и идеи в действиях футболистов. Надо ставить комбинационные взаимодействия, пока этого вообще не заметно. Непонятно, чем они занимались на сборах», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Во втором туре Российской премьер-лиги подопечным Михаила Галактионова будет противостоять «Факел». Матч между командами состоится 30 июля. Начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.