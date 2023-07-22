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Хусаинов: Безбородов совершил грубейшую ошибку, засчитав первый гол «Локомотива» в ворота «Рубина» эксклюзив

22 Июля 2023 • 20:31 Комментировать (1)
Локомотив Москва
2:2
Рубин
окончен

Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил судейство в матче 1-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Рубином».

«Первый гол «Локомотива» забит с нарушением правил. Решение судьи в этом эпизоде - это вопиющая несправедливость. Безбородов совершил грубейшую ошибку. Пиняев завалил Мартыновича, тем самым нарушив правила. Защитник бежал за мячом, а в это время Пиняев, прижав к себе руку, жёстко толкнул Мартыновича. Эта атака в итоге привела к голу», - сказал Хусаинов.

Матч 1-го тура РПЛ «Локомотив» - «Рубин» завершился результативной ничьей 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Владислав Безбородов Александр Мартынович Сергей Хусаинов Сергей Пиняев
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Июля 2023 в 20:33
ай дык паняцно же.. бритый - маскавская криатура.. А-ха-ха-ха! )))
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