Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил судейство в матче 1-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Рубином».

«Первый гол «Локомотива» забит с нарушением правил. Решение судьи в этом эпизоде - это вопиющая несправедливость. Безбородов совершил грубейшую ошибку. Пиняев завалил Мартыновича, тем самым нарушив правила. Защитник бежал за мячом, а в это время Пиняев, прижав к себе руку, жёстко толкнул Мартыновича. Эта атака в итоге привела к голу», - сказал Хусаинов.

Матч 1-го тура РПЛ «Локомотив» - «Рубин» завершился результативной ничьей 2:2.