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Чанов — о третьем голе «Краснодара в ворота «Динамо»: «Вина лежит на защитнике»

22 Июля 2023 • 20:25 Комментировать
Динамо Москва
1:3
Краснодар
окончен

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился комментарием о третьем пропущенном голе голкипером «Динамо» Антоном Шуниным в игре с «Краснодаром». Встреча первого тура Российской премьер-лиги завершилась победой «быков» со счетом 3:1.

Напомним, в эпизоде с третьим голом Шунин оказался слишком далеко от ворот и нападающий «Краснодара» Жоау Батчи дальним ударом перекинул мяч через вратаря.

«Думаю, что вина лежит на защитнике. Потому что, когда в такой ситуации вратарь выходит к линии штрафной, он не делает это молча, а подсказывает защитнику, как поступить. Шунин правильно пошел навстречу», — приводит слова Чанова Vprognoze.

Во втором туре чемпионата России команда Марцела Лички будет гостить у «Крыльев Советов» (29 июля), которые в эти минуты проводят свой матч первого тура РПЛ против «Ахмата». Текстовая трансляция игры доступна по ссылке.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Антон Шунин Вячеслав Чанов
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