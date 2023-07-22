Чанов — о третьем голе «Краснодара в ворота «Динамо»: «Вина лежит на защитнике»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился комментарием о третьем пропущенном голе голкипером «Динамо» Антоном Шуниным в игре с «Краснодаром». Встреча первого тура Российской премьер-лиги завершилась победой «быков» со счетом 3:1.

Напомним, в эпизоде с третьим голом Шунин оказался слишком далеко от ворот и нападающий «Краснодара» Жоау Батчи дальним ударом перекинул мяч через вратаря.

«Думаю, что вина лежит на защитнике. Потому что, когда в такой ситуации вратарь выходит к линии штрафной, он не делает это молча, а подсказывает защитнику, как поступить. Шунин правильно пошел навстречу», — приводит слова Чанова Vprognoze.

Во втором туре чемпионата России команда Марцела Лички будет гостить у «Крыльев Советов» (29 июля), которые в эти минуты проводят свой матч первого тура РПЛ против «Ахмата». Текстовая трансляция игры доступна по ссылке.