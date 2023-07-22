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Раскрыты детали переговоров ЦСКА с «Бешикташем» по Зайнутдинову эксклюзив

22 Июля 2023 • 20:18 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
30.07 20:00

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» из источника, близкого к клубу, ЦСКА запросил у «Бешикташа» 8 миллионов евро за Зайнутдинова. В ходе переговоров ЦСКА был согласен продать футболиста за 6 миллионов, но для «Бешикташа» эта сумма оказалась слишком большой. В Турции хотели подписать Зайнутдинова за 3,5 миллиона евро. Сейчас переговоров между клубами нет, а к Зайнутдинову сохраняется интерес из Германии и Италии.

25-летний хавбек выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне футболист принял участие в двух матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Контракт Зайнутдинова с «армейцами» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бешикташ Бактиёр Зайнутдинов трансферы футбола - лето 2023
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