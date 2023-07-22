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Балахнин рассказал, кому пойдёт на пользу уход Малкома из «Зенита» эксклюзив

22 Июля 2023 • 21:10 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном уходе нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

«Это всё равно ослабление «Зенита» и повышение шансов конкурентов. Кто это будет? Трудно об этом пока говорить, вероятнее всего, ЦСКА или «Спартак». Надо отталкиваться от того, как команды начнут сезон. Мы ведь не видели ясности… На предсезонные игры трудно опираться, к тому же они были неоднозначные», — сказал Балахнин.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» согласовал условия трансфера 26-летнего Малкома в команду из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Сообщается, что игрок, вероятнее всего, будет представлен игроком саудовского клуба в понедельник.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Балахнин Аль-Хиляль РПЛ трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе Саудовская Аравия
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