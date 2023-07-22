Защитник «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в «Монако».

Журналист из Бразилии Жорже Никола на своем YouTube-канале сообщил, что «Монако» заинтересован в подписании 19-летнего центрального защитника «сине-бело-голубых». По данным источника, французский клуб предложил «Зениту» за Ренана 25 миллионов евро, но российская сторона пока ничего не ответила.

Напомним, бразилец присоединился к «Зениту» прошлой зимой. За это время он сыграл в 12 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор Ренана с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 9 млн евро.