Ташуев: «Есть определённые трудности, но не критичные»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- У нас была тяжелая рутинная работа на сборах, как у всех команд, поэтому ясно, что мы выходим на праздник футбола, это как спектакль. Хотим начать представление и доставить болельщикам удовольствие в так называемых мизансценах в футболе, эпизодах различных. А если говорить по-взрослому, мы, конечно, хотим сегодня выиграть. Соперник как и любая команда хочет победы, мы тоже сделаем всё возможное для этого. Да, есть определенные трудности, но не критичные.

- По потерям. Такое ощущение, что за весну у вас к ним иммунитет выработался. Или же это нельзя выработать?

- Я б не хотел такой иммунитет, конечно, однозначно, потому что всегда хочется, чтобы вся обойма работала, чтобы были лучшие футболисты. Но это футбол, никто не застрахован от различных повреждений.