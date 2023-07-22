Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил действия игроков «железнодорожников» в ничейном матче с «Рубином» (2:2) в первом туре РПЛ.

«На самом деле много кого можно выделить в «Локомотиве» после первой игры. Пиняев должен становиться одним из лидеров команды, а Изидор опять показывает хороший футбол, забивая решающие голы. Много ещё игроков неплохо выглядели, но и многие сыграли ниже своих возможностей. Опять-таки я списываю это на начало сезона и на то, что не все вошли в него», — сказал Булыкин.

В составе гостей голы на свой счёт записали нападающие Мирлинд Даку и Джоэль Фамейе. У «Локомотива» по голу забили защитник Наир Тикнизян и форвард Вильсон Изидор.