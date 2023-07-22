Осинькин поделился опасениями перед стартом сезона

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- Тренерам всегда хотелось бы, чтобы сборы были подольше. Кажется, что-то мы не успели, не доделали, есть на что повлиять. Где-то в душе, я думаю, короткая пауза. С другой стороны, когда ты начинаешь играть, ты быстрее набираешь форму, сразу видно твои слабые места, хорошие сильные места. Можно как можно быстрее набрать ту форму, о которой мы сейчас говорим.

- Мы видим, что в составе есть проблемы и потери. В частности, тот же Писарский выбыл надолго. Насколько это вам добавляет головной боли? Способны ли те, кто их заменит сейчас, равноценно сыграть на этих позициях?

- Да, у нас есть проблемы в составе. Может быть, это немножко осложняется тем, что те, кто обычно подменял его, Шитов, он тоже у нас получил травму. Уже достаточно давно в игре с «Рубином». Он не может обрести форму. Получается, что мы будем ставит Егора Карпицкого, который в расположении команды всего неделю. Хорошо, что успели его поставить на одну из наших последних игр, товарищескую игру с «Уралом». Но все-таки очень мало времени в команде, и это определенное беспокойство вызывает. Но все-таки у нас нет откровенно слабых футболистов, все умеют играть. Просто в силу возраста или малого времени в команде есть определенные опасения.