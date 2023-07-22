Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче первого тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграли вничью с «Рубином» (2:2).

«Это точно не провал. Первые игры всегда тяжелые после перерыва, и в принципе «Локомотив» показал характер, когда отыгрывался и догонял. Можно всё свалить на защитника Фассона, из-за его ошибок были забиты мячи. В следующих играх «Локомотив» должен показать свою силу. Потому что в этой игре команда не показывала игру, которая позволяет бороться за медали. Поэтому в следующей игре игроки покажут достойную игру, а эта спишется на первые игры после перерыва. Они всегда у всех команд невнятные», — сказал Булыкин.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде против «Факела», а «Рубин» на своём поле примет «Оренбург».