Новичок «Рубина» Даку: «У нас молодая команда, которая может бежать целый день»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Рубин» (2:2) Мирлинд Даку поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Почему не получилось выиграть? Дважды вели в счете.

- Что тут сказать? Это футбол, тут такое случается. У нас было очень много моментов. Но, к сожалению, в этих моментах удача не была на нашей стороне. А вот у соперника по сути все голы получились из ничего. Удача была на его стороне. В футболе не всё упирается в тактику, необходим также элемент удачи. Когда она тебе не сопутствует, наверное, не получается побеждать.

- «Локомотив» - одна из сильнейших команд в России на данный момент. После игры против такого сильного соперника что можете сказать про игру «Рубина»?

- До этого я сказал, что в футболе большое значение имеет элемент удачи, но сейчас я скажу, что удачей тоже не всё ограничивается. У нас молодая команда, свежая, которая бьется, постоянно бежит и может бежать целый день, скажем так. Сегодня ребята это продемонстрировали. Будем биться, будем бежать в следующих матчах в надежде и ожидании того, чтобы взять три очка.