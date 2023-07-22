Даку в дебютном матче за «Рубин» признан лучшим игроком встречи с «Локомотивом»

Форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку стал лучшим игроком матча первого тура чемпионата России с «Локомотивом». 25-летний нападающий забил один мяч и стал автором одного ассиста.

Матч «Локомотив» - «Рубин» завершился результативной ничьей 2:2. Стоит отметить, что для Даку эта встреча стала дебютной в официальных поединках за казанский клуб. Футболист пополнил состав «Рубина» 11 июля.

В следующем туре подопечные Рашида Рахимова примут на своем поле «Оренбург». Встреча состоится 30 июля. Стартовый свисток главного арбитра матча должен прозвучать в 15:00 по московскому времени.