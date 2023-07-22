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Михаил Кержаков: «Зенит» опасался стандартов «Пари НН», но их было немного

22 Июля 2023 • 19:30 Комментировать
Пари НН
0:2
Зенит
окончен

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался после победы над «Пари НН» в матче первого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «сине-бело-голубых». Отметим, что с 50-й минуты нижегородцы играли в меньшинстве.

«Давления на ворота не было. Единственное, чего мы опасались, — это стандарты. Но их тоже было немного. С другой стороны, у соперника получалось обороняться, но после удаления стало легче вскрывать оборону», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата России «Зенит» в гостях встретится с «Ростовом», который в прошлом сезоне был близок к завоеванию медалей. Матч пройдет 29 июля. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков Пари НН
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