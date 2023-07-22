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Самошников с ассистом насолил бывшему клубу: «Локомотив» спасся в концовке от проигрыша «Рубину»

22 Июля 2023 • 19:24 Комментировать (1)
Локомотив Москва
2:2
Рубин
окончен

В четвёртом по счёту матче нового чемпионата России на «РЖД Арене» встретились «Локомотив» и «Рубин».

Протокол игры  
Локомотив Москва2:2Рубин
  3'Даку Мирлинд (0:1)
(1:1) Тикнизян Наир23'  
  58'Фамейе Джоэль (1:2)
(2:2) Изидор Вильсон87'  
Лантратов ИльяНенахов Максим 84' (Сарвели Владислав ( 84') Морозов ЕвгенийФассон ЛукасТикнизян НаирБаринов ДмитрийКарпукас Артём 84' (Самошников Илья ( 84') Жемалетдинов Рифат 57' (Миранчук Антон ( 57') Глушенков Максим 71' (Изидор Вильсон ( 71') Пиняев Сергей 71' (Митай Марио ( 71') Дзюба Артём  21'
Запасные: ГилермеПогостнов ЕгорКуликов ДаниилМарадишвили КонстантинСильянов АлександрРыбчинский ДмитрийХудяков Даниил
Дюпин ЮрийРожков Илья 66' (Ашурматов Рустам ( 66') Грицаенко Алексей  72'Мартынович АлександрКабутов ДмитрийРахмоналиев Умарали 89' (Ломовицкий Александр ( 89') Зотов АлександрИву УгучуквуВуячич ИгорДаку Мирлинд 75' (Уридия Мераби ( 75') Фамейе Джоэль 89' (Апшацев Марат ( 89')
Запасные: Бакаев СолтмурадЯнович НикитаШиряев МаксимИсмагилов АртёмБезруков РусланКузнецов ДаниилТесленко Егор
22 июля. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

«Локомотив» контрастно провёл предыдущий сезон. Осенью он шёл в зоне стыков и рассматривался кандидатом на вылет, однако весной предстал совсем в другом обличье. На новый сезон руководством «железнодорожников» поставлена цель попасть в первую тройку и выйти в финал Кубка. С учётом результатов второй половины прошлого чемпионата – вполне разумно.

Что до «Рубина», то он показал позитивный пример, что должна делать команда, вылетевшая из Премьер-лиги. Он взял и сразу же вернулся в высший дивизион. В отличие от «Уфы», которая проследовала в обратном направлении во Вторую лигу. А ведь казанский клуб, к тому же, становился чемпионом России в 2008 и 2009 годах.

Первый тайм

Рашид Рахимов смог отпраздновать забитый гол в ворота его бывшей команды уже на третьей минуте. Зотов направил мяч на левый фланг Рожкову, который выполнил подачу на Даку, головой поразившего правый угол (0:1). Пока «Локомотив» приходил в себя, неплохой дальний удар попробовал Кабутов – с ним Лантратов справился.

Повеселела у «Локомотива» атака, когда в середине первого тайма Пиняев на левом фланге оставил не у дел Мартыновича и выкатил мяч Тикнизяну, поразившему ближний угол с рикошетом от Вуячича (1:1). Вскоре Глушенков пробил с разворота с линии штрафной площади и не смог переиграть Дюпина. Неплохой отрезок проводили «путейцы» в нападении.

Но дальше «Рубин» серьёзно отодвинул игру от своих ворот и приблизил её к чужим. Казанцы явно были настроены наносить как можно больше ударов. Целых пятнадцать выстрелов они совершили в первом тайме, но забили только раз – в дебюте, когда счёт открыл Даку. А в остальных случаях «железнодорожники» выходили сухими из воды.

В частности, в начале 38-й минуты Фамейе выскочил один на один с Лантратовым по правому полуфлангу и попал мячом в плечо кипера. Чуть позже Рожков осуществил навес с левого фланга, а Фамейе примерно с линии вратарской головой подбросил мяч над створом. Также были нереализованные попытки у Даку, Рахмоналиева, Кабутова, Зотова.

Второй тайм

Сразу после перерыва «путейцы» попробовали взять своё аналогичным способом, устроив штурм рамки соперника. Однако Тикнизян не переиграл Дюпина, тогда как Глушенков и Пиняев пробивали мимо. Потом же «Рубин» вдруг распрямился и сделал счёт 1:2. Даку снабдил мячом Фамейе, который в зоне правого инсайда разобрался с Фассоном и огорчил Лантратова.

Казалось, «Локомотив» не отыграется, потому что далее игра шла относительно спокойная. Хозяева больше владели мячом и испытывали трудности с обострением. Но помог «железнодорожникам» дебют Самошникова на замену. На 87-й минуте бывший игрок «Рубина» навесил с правого фланга, а Изидор головой красиво подкинул мяч над Дюпиным в створ ворот (2:2).

Итог – первый ничейный результат в свежем чемпионате России. «Рубин» показал, что не намерен быть аутсайдером в новом сезоне, а в отношении «Локомотива» пока не стоит делать далекоидущих выводов. Прошлую весну подопечные Михаила Галактионова провели на одном дыхании, а как оно будет этим летом и ближайшей осенью, ещё неясно.

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Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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ингерман
22 Июля 2023 в 19:50
ай жаль звезды рубиновые не датерпели.. у ржавых две дурки влетело што их и спасло.. кхе-кхе..
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