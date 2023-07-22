Матч «Локомотив» - «Рубин» получается самым драматичным в первом туре Премьер-лиги.

В первом тайме казанцы быстро повели после удара Мирлинда Даку, но соперник отыгрался стараниями Наира Тикнизяна. «Рубин» снова вышел вперед после техничной игры в штрафной от Джоэля Фамейе и был близок к победе, но на 87-й минуте снова пропустил. После подачи с правого фланга Вильсон Изидор подставил голову, и мяч по дуге влетел под перекладину в дальнюю часть ворот. Счет стал 2:2.

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