Михаил Кержаков считает, что «Зениту» нужно отпустить Малкома

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном уходе нападающего Малкома Филипе.

«В команде знают о переговорах Малкома, но на какой стадии — не в курсе. Если у самого игрока есть желание, а клуб получит за это хорошую компенсацию, то считаю, стоит отдавать», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Сегодня, 22 июля, «Зенит» одолел «Пари НН» в рамках матча первого тура Российской премьер-лиги. Малком не принял участие в игре. Главный тренер команды Сергей Семак признался, что по бразильцу идут переговоры, поэтому было принято решение не рисковать футболистом.

Если верить СМИ, будущим клубом Малкома может стать «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Сумма сделки составит 50 миллионов евро.