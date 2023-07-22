Бабаев: У ЦСКА нет глубины состава, команде требуется усиление

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном усилении команды в летнее трансферное окно.

«На сегодняшний день нам заметно осложняют жизнь травмы и отсутствие глубины состава. Трансферы, разумеется, стоит ждать. Мы понимаем, что команде требуется усиление», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Функционер рассказал, что ЦСКА хочет усилить конкуренцию на флангах и в нападении, отметив, что со многими футболистами ведутся переговоры.

ЦСКА потерпел поражение от «Урала» (1:2) в матче первого тура Российской премьер-лиги. Следующий поединок «армейцы» проведут 26 июля против «Оренбурга» в рамках группового этапа Кубка России.