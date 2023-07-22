Тарханов: Чалов — лидер ЦСКА, он может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов поделился комментарием о нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове.

«Чалов заметно прибавил после возвращения из Швейцарии. Сейчас Фёдор стал настоящим лидером ЦСКА. В прошлом сезоне он забивал голы пачками и нет сомнений, что эта тенденция продолжится и в новом сезоне», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Чалов входит в топ-3 форвардов РПЛ, он может стать лучшим бомбардиром в чемпионате России – 2023/24.

В первом туре РПЛ ЦСКА проиграл «Уралу» (1:2). Чалов провел на поле 85 минут и не отметился результативными действиями.

В следующем туре «армейцев» ждет гостевая игра с «Ахматом» (30 июля).