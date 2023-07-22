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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко — о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» выглядит убедительнее других»

22 Июля 2023 • 18:34 Комментировать
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, может ли кто-то составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

«В первых матчах «Зенит» выглядит убедительнее других. Конечно, удивляет поражение ЦСКА от «Урала». При этом оно абсолютно по делу. Хочется верить, что «Краснодар» будет зубастым и поборется за тройку», — цитирует Червиченко Rusfootball.

Сегодня, 22 июля, в первом туре Российской премьер-лиги «Зенит» одержал победу над «Пари НН» (2:0), играя в большинстве с 50-й минуты встречи.

Следующий матч «Зенита» состоится 25 июля. Соперником команды Сергея Семака станет «Ахмат». Игра первого тура группового этапа Кубка России начнется в 20:45 по мск.

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