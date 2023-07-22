​Семак высказался о будущем Малкома

В субботу «Зенит» обыграл «Пари НН» со счётом 2:0 в матче первого тура чемпионата России. Лидер питерской команды Малком на футбольном поле не появился – бразилец провёл 90 минут на скамейке запасных. Комментарий о будущем Малкома дал главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Клуб сейчас обсуждает возможный трансфер [Малкома]. Когда будут новости, сразу сообщим», - сказал Семак журналистам после матча.

По словам Семака, Малком не принял участие в матче в Нижнем Новгороде из-за риска получить травму.

Напомним, что в последние дни и недели 26-летнего Малкома пресса активно связывает с «Аль-Хилялем».