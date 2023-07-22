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​Юран: «Уверен, если бы такой момент произошёл на половине поля «Зенита», то удаления бы не было»

22 Июля 2023 • 18:20 Комментировать (2)
Пари НН
0:2
Зенит
окончен

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал комментарий после поражения от «Зенита» со счётом 0:2.

Напомним, что оба гола «Зенит» забил в численном большинстве после удаления защитника Виктора Александрова, случившегося в начале второго тайма.

«План на игру работал. Мы готовились к «Зениту», смотрели их матчи на турнире в Санкт-Петербурге. К сожалению, красная карточка сломала игру. Уверен, что если бы такой момент произошёл на половине поля «Зенита», то удаления бы не было», - сказал Юран на пресс-конференции.

Следующий матч «Пари НН» проведёт 25 июля – против «Динамо» в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Юран Пари НН
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Комментарии (2)
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wertygaz
22 Июля 2023 в 19:02
Конечно, для Зенита свои правила, обычное нарушение совсем не на красную, но убогим помощь нужна...
ингерман
22 Июля 2023 в 18:44
ай воц паэтаму ты и не семак.. А-ха-ха-ха! )))
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