​Юран: «Уверен, если бы такой момент произошёл на половине поля «Зенита», то удаления бы не было»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал комментарий после поражения от «Зенита» со счётом 0:2.

Напомним, что оба гола «Зенит» забил в численном большинстве после удаления защитника Виктора Александрова, случившегося в начале второго тайма.

«План на игру работал. Мы готовились к «Зениту», смотрели их матчи на турнире в Санкт-Петербурге. К сожалению, красная карточка сломала игру. Уверен, что если бы такой момент произошёл на половине поля «Зенита», то удаления бы не было», - сказал Юран на пресс-конференции.

Следующий матч «Пари НН» проведёт 25 июля – против «Динамо» в Кубке России.