​Хусаинов прокомментировал момент с удалением защитника «Пари НН» в матче с «Зенитом»

Бывший судья категории ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал момент, который произошёл в начале второго тайма матча «Пари НН» - «Зенит».

Напомним, что арбитр Сергей Иванов после просмотра повтора показал красную карточку защитнику «Пари НН» Виктору Александрову за фол последней надежды. При этом изначально главный рефери вынес игроку предупреждение.

«Прямая красная карточка – явное лишение возможности атакующего голевой ситуации. Поскольку там уже никто не мог подстраховать, прямая красная карточка», - сказал Хусаинов, чьи слова приводит Metaratings.

Оказавшись в численном большинстве, «Зенит» забил «Пари НН» два гола и победил 2:0. В обоих случаях забивал нападающий Матео Кассьерра.