Игорь Федотов — о матче «Пари НН» - «Зенит»: «Иванов отработал плохо»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о работе рефери Сергея Иванова, который работал на матче первого тура РПЛ «Пари НН» - «Зенит».

«Иванов отработал плохо. Иванов был тяжелый, он плохо двигался. Находясь в оптимальной позиции, Сергей почему-то не увидел нарушение, где игрок «Пари НН» играет рукой», — цитирует Федотова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в моменте с удалением Иванов просто не успел добежать, поэтому не смог полностью оценить эпизод, но там ему помог VAR.

«Зенит» одержал гостевую победу над «Пари НН» со счетом 2:0. Отметим, что нижегородцы играли в меньшинстве с 50-й минуты матча.

В следующем туре «Пари НН» сыграет с «Уралом» (29 июля), а «Зенит» встретится с «Ростовом» (29 июля).