​Семак установил рекорд в «Зените»

В первом туре нового чемпионата России «Зенит» обыграл «Пари НН» со счётом 2:0. Оба гола на свой счёт записал колумбиец Матео Кассьерра. Как сообщает пресс-служба питерского клуба, главный тренер команды Сергей Семак стал рекордсменом по количеству побед у руля «сине-бело-голубых».

Семак одержал 126 побед в 210 матчах за «Зенит» как тренер. На втором месте идёт Павел Садырин (125 побед), а тройку замыкает Юрий Морозов (121).

Следующий матч «Зенит» проведёт во вторник, 25 июля. В этот день команда Сергея Семака будет играть против «Ахмата» на своём поле в рамках первого тура группового этапа Кубка России.