На экваторе первого тайма матча с «Рубином» в первом туре Премьер-лиги «Локомотив» забил свой первый мяч в сезоне. Александр Мартынович на ровном месте споткнулся и подарил мяч Сергею Пиняеву, который без помех слева проник в штрафную и отыграл мяч под удар Наиру Тикнизяну, тот сходу пробил с удачным рикошетом от ноги защитника, в итоге голкипер не смог парировать удар в ближний угол. Напомним, что в одной из первых атак в поединке Мирлинд Даку стал автором первого гола. На табло горят единицы. Видео удара Тикнизяна - вашему вниманию.

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