«Локомотив» отыгрался в матче с «Рубином» после удара Тикнизяна

«Локомотив» вернулся в игру против «Рубина» в стартовом туре Премьер-лиги. В середине первого тайма хозяева поля провели атаку левым краем поля, Сергей Пиняев выиграл силовую борьбу у Александра Мартыновича и спокойно проник в штрафную, после чего выкатил мяч на набежавшего Наира Тикнизяна, а тот в касание вколотил мяч в ближний угол ворот казанцев. Счет стал 1:1. Напомним, что в самом дебюте быстрый голевой выпад удался у Мирлинда Даку.

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