​В «Локомотиве» назвали задачи команды на РПЛ и Кубок

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, дал комментарий по поводу задач команды на новый сезон.

«Мы уже об этом говорили на собрании с командой - ставим задачу вернуться в тройку РПЛ и бороться за Кубок, быть в финале Кубка», - сказал Нагорных, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

В субботу «Локомотив» проводит матч первого тура чемпионата России против «Рубина». Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в прошлом сезоне Премьер-лиги «Локомотив» финишировал на восьмой позиции.