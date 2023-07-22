Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Локомотиве» назвали задачи команды на РПЛ и Кубок

22 Июля 2023 • 17:59 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Рубин
1 1.85 X 3.90 2 4.30
2-й тайм

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, дал комментарий по поводу задач команды на новый сезон.

«Мы уже об этом говорили на собрании с командой - ставим задачу вернуться в тройку РПЛ и бороться за Кубок, быть в финале Кубка», - сказал Нагорных, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

В субботу «Локомотив» проводит матч первого тура чемпионата России против «Рубина». Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в прошлом сезоне Премьер-лиги «Локомотив» финишировал на восьмой позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Нагорных
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
1
4.20 3.75 1.87
Видео
Окончен
Пари НН Пари НН
Зенит Зенит
0
2
7.20 5.00 1.42
Видео
84 мин
Локомотив Москва Локомотив Москва
Рубин Рубин
1
2
1.75 4.00 4.60
Видео
22.07.23 в 20:00
Ахмат Ахмат
Крылья Советов Крылья Советов
1.75 4.00 4.60
Видео
23.07.23 в 17:30
Спартак Москва Спартак Москва
Оренбург Оренбург
1.50 4.70 6.20
Видео
23.07.23 в 20:00
Ростов Ростов
Факел Факел
1.67 3.95 5.20
Видео
23.07.23 в 20:00
Сочи Сочи
Балтика Балтика
1.67 4.10 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Июля
19:03 · Россия. Премьер-лига
Бабаев: У ЦСКА нет глубины состава, команде требуется усиление
18:54 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» снова ведёт в матче с «Локомотивом» после гола Фамейе
18:42 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Чалов — лидер ЦСКА, он может стать лучшим бомбардиром РПЛ
18:34 · Россия. Премьер-лига
Червиченко — о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» выглядит убедительнее других»
18:25 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о будущем Малкома
18:23 · Россия. Премьер-лига
Чалов — о травме Роши: «Много повреждений в последнее время»
18:20 · Россия. Премьер-лига
​Юран: «Уверен, если бы такой момент произошёл на половине поля «Зенита», то удаления бы не было» 2
18:14 · Россия. Премьер-лига
​Хусаинов прокомментировал момент с удалением защитника «Пари НН» в матче с «Зенитом»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Игорь Федотов — о матче «Пари НН» - «Зенит»: «Иванов отработал плохо» 1
18:08 · Россия. Премьер-лига
​Семак установил рекорд в «Зените»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» сравнял счёт в матче с «Рубином» - видео видео
18:04 · Россия. Премьер-лига
Чанов — о первом голе «Урала»: «Акинфеев мог бы что-то исправить»
18:00 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отыгрался в матче с «Рубином» после удара Тикнизяна
17:59 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» назвали задачи команды на РПЛ и Кубок
17:52 · Россия. Премьер-лига
​Бакаев впервые отдал голевой пас за «Зенит» в чемпионате
Все новости
Рекомендуем