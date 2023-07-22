​Бакаев впервые отдал голевой пас за «Зенит» в чемпионате

«Зенит» с победы начал путь в новом чемпионате России. Команда Сергея Семака обыграла «Пари НН» на выезде благодаря дублю колумбийца Матео Кассьерры.

Полузащитник Зелимхан Бакаев в прошедшем матче записал на свой счёт результативную передачу. Для Бакаева это первый голевой пас в Премьер-лиге после перехода в «Зенит». В последний раз Зелимхан оформлял ассист в чемпионате России ещё в мае 2022 года, когда играл за «Спартак».

Напомним, что летом прошлого года Зелимхан Бакаев перебрался в «Зенит» из «Спартака» как свободный агент.

Следующий матч «Зенит» проведёт 25 июля – против «Ахмата» в Кубке России.