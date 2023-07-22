«Зенит» стартовал в новом сезоне Премьер-лиги выездным матчем против «Пари НН». Первый тайм прошел без голов, а после перерыва коллектив Сергея Юрана остался вдесятером после фола последней надежды в исполнении защитника, а вскоре Матео Кассьерра размочил счет ударом в касание, находясь в центре штрафной. Форвард стал автором и второго гола, на сей раз он уверенно замкнул верховую подачу к линии вратарской - 2:0. Удары Кассьерры были единственными попаданиями «Зенита» в створ в этом поединке.

Главные события противостояния - в видеообзоре.