​Семак назвал победу «Зенита» заслуженной

В первом туре чемпионата России «Зенит» одержал гостевую победу над «Пари НН» со счётом 2:0. Автором обоих голов стал нападающий Матео Кассьерра. После игры комментарий дал главный тренер питерской команды Сергей Семак.

«Игра была непростая, но наша победа полностью заслуженная. Мы хорошо контролировали мяч, создавали моменты и смогли забить два гола», - сказал Семак журналистам в ходе пресс-конференции.

Теперь Сергей Семак будет готовить «Зенит» к домашнему матчу против «Ахмата» в Кубке России. Команды сыграют во вторник, 25 июля.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.