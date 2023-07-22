В «Локомотиве» сообщили, что ведут поиски нового форварда

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о возможном усилении команды в летнее трансферное окно.

«Мы еще работаем над парой позиций, так что все может быть. Форвард — в первую очередь? И форвард тоже», — приводит слова Нагорных издание «Чемпионат».

В эти минуты московский «Локомотив» проводит свой первый официальный матч в новом сезоне Российской премьер-лиги. В рамках первого тура РПЛ «железнодорожники» принимают на своем поле казанский «Рубин». За всеми событиями игры вы можете следить в текстовой онлайн-трансляции на нашем портале LiveResult.