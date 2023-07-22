​«Зенит» с 2002 года не проигрывает в первом туре РПЛ

«Зенит» на мажорной ноте начал очередную защиту чемпионского титула. В стартовом туре Премьер-лиги команда Сергея Семака обыграла на выезде «Пари НН» со счётом 2:0. Оба гола в составе «сине-бело-голубых» забил нападающий Матео Кассьерра.

Как сообщает Opta, «Зенит» уже 21 год не проигрывает в первом туре чемпионата России. В последний раз питерцы начинали чемпионат с поражения ещё в 2002 году, когда они уступили «Анжи» (0:2).

Следующий матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 29 июля, - против «Ростова» на выезде. Ранее – 25 числа – команда Сергея Семака сыграет в Кубке России с «Ахматом».